Владельцу алкомаркета из ХМАО угрожают перед Новым годом

Активисты требуют от предпринимателя отказаться от продажи алкоголя Фото: Анна Майорова © URA.RU

Владельцу магазина из Нижневартовска, в котором можно круглосуточно купить алкоголь, поступили письменные угрозы, в которых некие «активисты» просят его не продавать спиртные напитки перед Новым годом. В противном случае они обещают разбить витрины. Об этом «URA.RU» рассказал сам бизнесмен.

«Я уже знаю, кто этим занимается: местные гопники, у которых один из друзей недавно „откинулся“ (освободился из мест лишения свободы — ред.). Сидел он за рэкет и убийство в середине девяностых, потом жил какое-то время в центральной России, теперь приехал в Нижневартовск и пытается старые порядки вспомнить», — добавил Эльдар М. (имя изменено по просьбе источника — ред.).

По словам предпринимателя, ему уже пришлось усилить охрану магазина, так как это не первые проблемы, связанные с продажей алкоголя в его магазине. Ранее «URA.RU» писало, что группа неизвестных молодых людей запугивает клиентов алкомаркета, заставляя тех выливать купленный алкоголь. При этом предприниматель, который занимается бизнесом с 1996 года, не планирует обращаться в полицию. «Не по понятиям это. У них ко мне наверняка будут финансовые вопросы, мне даже интересно чем это закончится. Наверное, хотят с меня „бабла“ срубить, но пока стесняются прямо подойти. Решим», — заявляет мужчина.