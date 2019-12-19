18 декабря 2019

На Урале охотник принял работника «Газпрома» за лося и застрелил его

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт depositphotos.com, лось, млекопитающие, рога, дикая природа
Охотник принял товарища за лося и застрелил егоФото: depositphotos.com

Несчастный случай произошел в лесу под городом Карпинском (Свердловская область). Охотник, приняв своего товарища за лося, застрелил его.

«Житель Краснотурьинска Дмитрий Черепанов 1981 года рождения, занимающийся золотодобычей, застрелил на охоте работника „Газпрома“ Александра Кузнецова. Со слов Черепанова он принял охотника за лося», — сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах.

В СКР по Свердловской области подтвердили случившееся. «Житель города Карпинска по неосторожности произвел выстрел из охотничьего карабина в сторону другого участника охоты. Возбуждено уголовное дело по статье „причинение смерти по неосторожности“», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...