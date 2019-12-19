На Урале охотник принял работника «Газпрома» за лося и застрелил его

Охотник принял товарища за лося и застрелил его
Несчастный случай произошел в лесу под городом Карпинском (Свердловская область). Охотник, приняв своего товарища за лося, застрелил его.
«Житель Краснотурьинска Дмитрий Черепанов 1981 года рождения, занимающийся золотодобычей, застрелил на охоте работника „Газпрома“ Александра Кузнецова. Со слов Черепанова он принял охотника за лося», — сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах.
В СКР по Свердловской области подтвердили случившееся. «Житель города Карпинска по неосторожности произвел выстрел из охотничьего карабина в сторону другого участника охоты. Возбуждено уголовное дело по статье „причинение смерти по неосторожности“», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.