Мэр Сургута собирается вывести лишний транспорт из города

В Сургуте должны построить новую объездную дорогу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) построят новую автомагистраль, которая будет уводить весь транзитный транспорт в объезд города, после второго моста через Обь. Об этом рассказал мэр Вадим Шувалов на итоговой пресс-конференции, передает корреспондент «URA.RU».

«Начало строительства моста должно совпасть с началом строительства этой магистрали. Деньги будут предусмотрены в обязательном порядке. Несколько миллиардов рублей надо, чтобы мы эту дорогу построили и вышли в сторону Нижневартовска. Она будет идти параллельно Югорскому тракту», — рассказал на пресс-конференции Шувалов. По заявлениям окружных властей второй мост через Обь должен быть построен к 2024 году. К этому времени предполагается построить и новую автомагистраль протяженностью порядка 11 километров.

Также мэр обозначил и другие транспортные перспективы Сургута. Они связаны со строительством нескольких новых участков дорог в районе Грибоедовской развязки, которые дадут несколько дополнительных въездов в город. Это крайне актуально для Сургута, численность которого растет быстрее прогнозных показателей. «Меня радует, что мы не стоит на месте. Я сторонник того, чтобы идти только вперед, не сбавлять обороты и делать жизнь города более комфортной», — добавил глава города.

Ранее «URA.RU» уже сообщало, что, по данным МВД, на конец года население Сургута с учетом мигрантов составило порядка 450 тысяч человек. Так что, по оценкам местных властей, город достигнет статуса самого северного полумиллионника России раньше 2030 года, что было изначально запланировано.