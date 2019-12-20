Водители пермских чиновников почти год не получают зарплату

Компания «Редфорс групп», которая предоставляет автомобили структурам правительства Прикамья, некоторым водителям с января не платит зарплату. Об этом «URA.RU» рассказал источник, знакомый ситуацией. Он утверждает, что водители рассказывают об этом пермским чиновникам, которых перевозят.
«Водители жалуются, что компания не платит кому-то с января, кому-то с весны. „Кормят завтраками“ и обещаниями», — утверждает источник «URA.RU». По данным картотеки СБИС, налоговая арестовала счета компании 2 сентября 2019 года, а Пермское УФАС дважды внесло «Редфорс групп» в реестр недобросовестных поставщиков (26 июля и 12 декабря 2019 года) за неисполнение обязательств по двум госконтрактам.
В конце 2018 года компания получила госконтракты на оказание транспортных услуг пермским министерствам, аппарату правительства, крайизбиркому, нескольким больницам, департаменту земельных отношений Перми. Суммарно на десятки миллионов рублей.
В пресс-службе министерства госзакупок Прикамья сообщили «URA.RU», что пока компания продолжает оказывать услуги аппарату правительства Прикамья, но уже определяется новый подрядчик. «Руководство [ООО „Редфорс групп“] заявило, что вскоре не сможет оказывать транспортные услуги», — пояснили в пресс-службе. Там уточнили, что все платежи по госконтрактам правительство регулярно осуществляет без каких-либо задержек.
Руководитель компании «Редфорс групп» Алексей Щербаков на звонок корреспондента «URA.RU» не ответил.