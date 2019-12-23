В Челябинскую область возвращаются снег и штормовой ветер

В Челябинске продолжают борьбу с последствиями субботнего снегопада, а уже надвигается новый Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После того, как на Южном Урале справились с последствиями двухдневного снегопада, синоптики вновь выдали неблагоприятный прогноз. 24 декабря в Челябинскую область вернутся метели, сообщили «URA.RU» в ГУ МЧС по региону.

«Во вторник на территории области ожидаются умеренные осадки в виде снега. Местами порывы ветра будут достигать 15—20 метров в секунду», — говорится в предупреждении. При этом, судя по данным синоптиков, дневные температуры будут близки к нулю, а ночью — колебаться у отметки минус 10 градусов.

В прошедшие пятницу и субботу после схожего прогноза Челябинск был завален снегом, уборка которого продолжается до сих пор. За это время под контролем губернатора дважды проходили заседания оперативного штаба. К новым снегопадам в мэрии Челябинска пообещали увеличить выход техники на улицы города.

«Мы решили составить список уборочной техники, которая есть у предприятий, — в таких ситуациях будем привлекать ее на условиях прямых договоров, — рассказал 23 декабря после аппаратного совещания вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов. — 26 декабря заключаем два первых договора на уборку в четырех районах Челябинска. Мы проверили технику — ее число должно увеличиться минимум в два раза».