В два уральских региона придут метели и гололед

В Челябинской и Курганской областях 20 и 21 декабря резко ухудшится погода. Об этом сообщили «URA.RU» в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“».
«По прогнозам синоптиков, ночью и днем 20 декабря — с сохранением в течение суток 21 декабря — ожидаются снег, мокрый снег, местами сильный. В отдельных районах метели, гололед, на дорогах гололедица от наката, — пояснили в пресс-службе ведомства. — Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду».
На Южном Урале температура ночью составит минус 6-11 градусов, днем будет балансировать в диапазоне от нуля до минус 5 градусов. В Зауралье днем ожидается минус 8-13 градусов, днем минус 4-9 градусов.
Соответственно, по данным МЧС, вырастет вероятность чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Также увеличится количество ДТП и заторов на дорогах.