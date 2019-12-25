Названы категории россиян, которые смогут получать пенсию больше 50 тысяч рублей

Рассчитывать на высокую пенсию могут лишь некоторые категории россиян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Работники предприятий с вредным производством и граждане, работающие на Севере, имеют шанс на получение пенсии в размере 50 тысяч рублей и выше. Об этом заявил профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Максимальная пенсия в 50 тысяч рублей и более назначается с учетом еще какой-либо специфики работы человека. Речь идет о вредных условиях труда или работе в условиях Севера», — рассказал эксперт изданию «Правда.Ру». Аналитик считает, что именно работая в подобных условиях, россияне получат шанс на очень высокую пенсию.

Таким образом Сафонов прокомментировал громкое заявление главы Пенсионного фонда России (ПФР) Антона Дроздова который ранее рассказал о том, что, если человек добровольно откладывает свой выход на пенсию, он может увеличить будущие выплаты. Накопив 200 пенсионных баллов, он, выйдя на заслуженный отдых, вполне сможет получать до 52 тысяч в месяц.

По словам профессора правительственного вуза, нынешняя система начисления пенсий, вне сомнений, предусматривает дополнительные бонусы за переработку. Дополнительный стаж учитывается, в том числе бонусы учитывают заработную плату. Таким образом, как отмечает Сафонов, получать пенсию, размер которой будет превышать 50 тысяч рублей, сейчас в России вполне реально, однако шанс на это есть далеко не у всех граждан.

Между тем, российские власти заявляют о том, что уже в следующем году реальный рост пенсий в стране составит порядка 3%. Кроме того, федеральное правительство и ПФР обещают, что уровень индексации пенсий в России будет превышать инфляцию ежегодно, напоминает телеканал 360. Эти обещания руководства страны и Пенсионного фонда относятся уже ко всем без исключения российским пенсионерам.