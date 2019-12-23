Заявление главы ПФР о пенсии в 52 тысячи рублей может быть ловушкой для россиян

Выгоду от позднего выхода на пенсию смогут получить не все Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Добиться высокой пенсии, работая еще на протяжении 10 лет после выхода на отдых, действительно возможно. Однако из-за отсутствия наследования пенсии этим предложением смогут воспользоваться далеко не все россияне. Об этом «URA.RU» рассказал экономист Сергей Жаворонков.

Ранее глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов заявил, что, если человек добровольно откладывает свой выход на пенсию, он может увеличить будущие выплаты, пишет « Царьград ». Накопив 200 пенсионных баллов, он, выйдя на отдых, сможет получать до 52 тысяч в месяц.

«Сам принцип правильный, потому что у людей разная ситуация со здоровьем и многие могут позволить себе работать дальше. Но в связи с отсутствием возможности наследования пенсии эти деньги могут просто прогореть», — уверен Жаворонков. При этом специалист напомнил, что в России не индексируются пенсии работающих пенсионеров, в результате чего такие люди лишаются положенных льгот. Таким образом, по словам экономиста, ПФР дискриминирует пенсионеров за то, что они продолжают работать.

Как отметил собеседник агентства, если доверять расчетам фонда, то предложение работать еще 10 лет позволит компенсировать отсутствие индексации пенсий. По словам эксперта, данная идея заимствована Пенсионным фондом России из-за рубежа: примерно по такой же схеме получают выплаты пенсионеры в США и во Франции. Однако внедрять такую схему в России неправильно, уверен эксперт, потому что в нашей стране иная экономическая ситуация.