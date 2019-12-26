Жириновский считает, что Галкин и Пугачева мстят и завидуют ему. ВИДЕО

Владимир Жириновский не считает, что примадонна российской эстрады и ее супруг достойны уважения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Алла Пугачева и Максим Галкин завидуют ему. Кроме того, по мнению экс-кандидата в президенты РФ, у Галкина нет никаких реальных шансов начать политическую карьеру в России.

«Семья Пугачевой мне просто мстит всякими пародиями с тех пор, как она (Алла Пугачева — прим. ред.) в 2008 году стала доверенным лицом [миллиардера Михаила] Прохорова на выборах президента РФ, я ей что-то прокричал обидное. И вот с тех пор клан Пугачевой мне мстит — из зависти, ревности», — сообщил Жириновский в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Председатель ЛДПР также заявил, что он никогда бы не стал голосовать за Максима Галкина, если бы тот решил выдвигаться в президенты России. Жириновский уверен, что у юмориста нет никаких шансов стать политиком и хотя бы частично повторить пример Владимира Зеленского, ставшего в 2019 году президентом Украины. «У нас не Украина! У нас не пройдет такое, чтобы комик встал во главе страны», — подчеркнул депутат Госдумы РФ, также добавив, что пародии и шутки Галкина его задевают и унижают.

Ранее Галкин в ходе своего концерта в Новосибирске заявил о том, что избиратели лидера ЛДПР Владимира Жириновского голосуют за него, «не приходя в сознание». Самого политика при этом комик прямо сравнил с графом Дракулой. По мнению комика, после прошедших в 2018 году выборов президента России Жириновского теперь «не видно и не слышно», что говорит о его полной управляемости и подконтрольности власти.