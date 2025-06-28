ВСУ атаковали российских бойцов ракетами HIMARS

Вооруженные силы Украины предприняли попытку ликвидировать подразделение бойцов «Ахмат» с использованием ракетных систем HIMARS. Об этом сообщил командир спецназа, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Недавно ударили двумя ракетами HIMARS по точке, где находились наши ребята. Вот пытаются применять все силы и средства, которые у них только есть, для того, чтобы выбить наших бойцов.», — рассказал Алаудинов в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что при планировании удара украинская сторона допустила ошибку: ракеты были потрачены впустую, российские военнослужащие не пострадали.
По его словам, ВСУ пытаются прорваться на отдельных направлениях, сосредотачивая там ограниченные ресурсы, которые не способны нанести серьезного ущерба. Эти действия направлены на то, чтобы растянуть силы ВС РФ и заставить перебрасывать ресурсы с основных участков.
В мае 2025 года ВСУ удар по городу Льгов в Курской области с использованием HIMARS. В результате пострадали 16 мирных жителей, включая двух подростков 13 и 16 лет. Также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома и более 20 автомобилей, передает «360.ru».
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