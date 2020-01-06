05 января 2020

Лолита призналась в срыве новогоднего шоу в Тамбове

© Служба новостей «URA.RU»
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Милявская Лолита, милявская лолита, певица лолита
Лолита сорвала новогоднее шоу, заснув в коробке из-под винаФото: wikimedia.org

Певица Лолита Милявская призналась, что в студенческие годы сорвала новогоднее шоу. Полноценное шоу артистки не состоялось из-за того, что она заснула в коробке из-под вина.

Инцидент произошел в Тамбове в начале карьеры певицы, когда она должна была выступать в ресторане на новогоднем мероприятии. «К полуночи все уже были без сил. Помню, я выпила бокал вина и уснула в коробке из-под него», — рассказал Лолита в интервью «Собеседнику».

Артистка добавила, что организаторы праздника бросились ее искать, поскольку не могли начать без нее шоу, однако полноценного выступления так и не состоялось. «Меня хватило только на то, чтобы за десять минут до наступления праздника объявить о том, что пришел Новый год», — уточнила Милявская. Певица признается, что ей было очень стыдно за то происшествие.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
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