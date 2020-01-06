Лолита призналась в срыве новогоднего шоу в Тамбове

Певица Лолита Милявская призналась, что в студенческие годы сорвала новогоднее шоу. Полноценное шоу артистки не состоялось из-за того, что она заснула в коробке из-под вина.
Инцидент произошел в Тамбове в начале карьеры певицы, когда она должна была выступать в ресторане на новогоднем мероприятии. «К полуночи все уже были без сил. Помню, я выпила бокал вина и уснула в коробке из-под него», — рассказал Лолита в интервью «Собеседнику».
Артистка добавила, что организаторы праздника бросились ее искать, поскольку не могли начать без нее шоу, однако полноценного выступления так и не состоялось. «Меня хватило только на то, чтобы за десять минут до наступления праздника объявить о том, что пришел Новый год», — уточнила Милявская. Певица признается, что ей было очень стыдно за то происшествие.