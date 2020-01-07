В полиции раскрыли подробности гибели 16-летней девушки на Урале

По одной из версий, девушка могла заблудиться в темноте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Стали известны подробности гибели 16-летней девушки в Белоярском (Свердловская область). Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, перед инцидентом девушка была на дне рождения друга. После этого девушка пошла домой через лесопарковую зону. По одной из версий, она могла заблудиться в темноте.

Уточняется, что ни девочка, ни ее семья не состояли на учете в ПДН. «Девочку воспитывали отец и его гражданская жена. Мама девушки погибла в начале двухтысячных в ДТП. Семья жила в поселке Белоярском в квартире, в семье кроме погибшей девочки остались еще двое детей», — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Известно, что в компании, в которой оказалась погибшая накануне трагедии, были только ее знакомые. Мероприятие проводилось на даче отца именинника — друга девушки 2000 года рождения. При этом сама девушка ранее сообщила жене отца, что пойдет на день рождения к подруге. По данным Горелых, вечером девочка сказала друзьям, что ей необходимо отдать ключи гражданской жене отца, которая работает в магазине.

На снегу сыщики обнаружили только следы одного человека — самой погибшей девочки. Также найдены несколько мест ее падений. О том, употребляла ли погибшая алкоголь, пока неизвестно — скоро это установит экспертиза.

Тело девушки-подростка без одежды было обнаружено 4 января. По данным Следственного комитета, причиной смерти стало переохлаждение, телесных повреждений эксперт не обнаружил.