На Урале за взятку задержан майор полиции

Полицейсвкий задержан при получении денег Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге при получении взятки задержан участковый уполномоченный. Полицейского поймали в момент получения денег.

«Операцию провели сотрудники подразделения собственной безопасности полицейского главка в конце декабря 2019 года. В настоящее время по данному факту ведется внутренняя проверка. Материалы переданы в региональное управление СКР для принятия соответствующего процессуального решения», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Известно, что задержан участковый из екатеринбургского ОП № 11 майор Айдын Рустамов. Следствие считает, что он пытался получить 70 тысяч рублей у мигранта из Средней Азии за помощь в легализации.