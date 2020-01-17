Уральский олигарх продает крупнейший проект «Мечела» из-за долгов

Челябинский олигарх, основной владелец компании «Мечел», Игорь Зюзин решил продать долю в Эльгинском угольном месторождении в Якутии, которое считается одним из крупнейших в мире. Стоимость актива оценивается в 2 млрд долларов.
Зюзин не стал пользоваться преимущественным правом на выкуп 49% Эльгинского месторождения, которые принадлежали Газпрому. Он также решил продать свой контрольный пакет, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к компании. Покупателем, вероятно, станет компания «А-Проперти», которая принадлежит сооснователю оператора Yota Альберту Авдоляну.
«Необходимость снизить долг и затруднения с обеспечением финансирования выкупа доли банка — одни из основных причин отказа „Мечела“ от преимущественного права», — пишет издание. «URA.RU» направило запрос в пресс-службу компании «Мечел».
Ранее сообщалось, что компания «Мечел» может лишиться миллиардных налоговых льгот, которые составили примерно 1 миллиард рублей, если нарушит условия контракта по разработке Эльгинского месторождения угля.