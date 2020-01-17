Уральский олигарх продает крупнейший проект «Мечела» из-за долгов

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Визит Министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина на МЕЧЕЛ и на закрытую свалку. Челябинск, мечел, портрет, зюзин игорь
Игорь Зюзин готовится продать 51% Эльгинского месторожденияФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский олигарх, основной владелец компании «Мечел», Игорь Зюзин решил продать долю в Эльгинском угольном месторождении в Якутии, которое считается одним из крупнейших в мире. Стоимость актива оценивается в 2 млрд долларов.

Зюзин не стал пользоваться преимущественным правом на выкуп 49% Эльгинского месторождения, которые принадлежали Газпрому. Он также решил продать свой контрольный пакет, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к компании. Покупателем, вероятно, станет компания «А-Проперти», которая принадлежит сооснователю оператора Yota Альберту Авдоляну.

«Необходимость снизить долг и затруднения с обеспечением финансирования выкупа доли банка — одни из основных причин отказа „Мечела“ от преимущественного права», — пишет издание. «URA.RU» направило запрос в пресс-службу компании «Мечел».

Ранее сообщалось, что компания «Мечел» может лишиться миллиардных налоговых льгот, которые составили примерно 1 миллиард рублей, если нарушит условия контракта по разработке Эльгинского месторождения угля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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