Навального уличили в трате денег подписчиков на отпуск в Таиланде

В telegram-канале NewFBK появилась информация, что накануне поездки в Таиланд Алексей Навальный вывел 800 тысяч рублей со своего биткойн-кошелька. Именно на этот ресурс сторонники оппозиционера обычно переводят пожертвования для борьбы с коррупцией.
По мнению директора центра политического анализа Павла Данилина, оппозиционер поступает так уже не в первый раз. «То, что Навальный снял крупную сумму с биткойн-кошелька, это вполне естественно. Он регулярно снимает большие суммы денег перед тем, как вывезти свою семью на отдых за границей», — рассказал «URA.RU» Данилин.
Эксперт также отметил, что эта информация не вызовет раздражения среди сторонников Навального. По его мнению, они продолжат перечислять деньги политику, потому что Навальный намеренно ориентируется на людей со слабым критическим мышлением.
«URA.RU» не удалось получить официальный комментарий представителей оппозиционера. Ранее сам Навальный неоднократно отрицал обвинения в том, что использует деньги подписчиков в личных целях.