Пермячка, погибшая вместе с ребенком в пермском отеле, лечила дочь от эпилепсии

Жертвами коммунальной аварии, случившейся в пермском мини-отеле «Карамель», стали Наталья Шац и ее дочь. Об этом «URA.RU» рассказала подруга погибшей Алина Литвин. По ее словам, женщина вместе с ребенком приехала в Пермь из Соликамска на лечение.
«Она повезла дочь к эпилептологу. Карина (имя изменено — прим. ред.) болела. Должны были пройти обследование и вернуться домой», — сообщила пермячка.
Собеседница агентства также отметила, что погибшая одна воспитывала взрослого сына и дочь и работала на предприятии «Уралкалий». Сейчас, по ее словам, сын вместе с бабушкой приехал в Пермь на опознание родственников.
Мини-отель «Карамель», расположенный в подвале жилого дома, залило кипятком в результате прорыва трубы на теплоносителе. Авария произошла рано утром 20 января. В этот момент в гостинице находились девять человек, пятеро из них (в том числе ребенок) погибли, еще трое получили сильные ожоги.
Ранее стало известно, что мини-отель должны были закрыть в конце февраля из-за выявленных в нем многочисленных нарушений. В случившемся разбирается специально созданная комиссия, в городе введен режим ЧС. Расследованием уголовное дела занимается центральный аппарат СКР.
Губернатор Прикамья Максим Решетников распорядился оказать материальную помощь семьям погибших и пострадавшим в результате происшествия. «Семьи погибших получат материальную помощь в размере 500 тысяч рублей. Пострадавшие — от 200 до 300 тысяч рублей», — говорится на сайте краевого правительства.