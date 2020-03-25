24 марта 2020

Актуальные данные о коронавирусе челябинцы смогут получать по гаджетам

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы смогут узнать самые свежие новости в чатеФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Информационное агентство URA.RU создает viber-чат «Коронавирус. Челябинск». В нем будут появляться оперативные сводки о распространении инфекции на Южном Урале.

Под наблюдением врачей в регионе находятся свыше трех тысяч человек, соблюдение ими режима изоляции контролирует полиция. На данный момент в Челябинской области подтверждено пять случаев заболевания. Первый выявленный больной — молодой человек — госпитализирован в Миассе. В изолированных боксах инфекционного отделения ГКБ №8 в Челябинске находится целая семья из трех человек (мужчина, женщина и их дочь-студентка). Бабушка девушки, контактировавшая с ними после возвращения главы семейства из Италии, госпитализирована в Магнитогорске.

По информации сайта coronavirus-monitor.ru, на данный момент в мире заразились коронавирусом около 250 тысяч человек. Жертвами инфекции стали более 10 тыс. человек, 86 тысяч справились с болезнью. В России заболело около 200 человек.

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Коронавирус. Екатеринбург».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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