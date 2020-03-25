Актуальные данные о коронавирусе челябинцы смогут получать по гаджетам

Челябинцы смогут узнать самые свежие новости в чате Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Информационное агентство URA.RU создает viber-чат « Коронавирус. Челябинск ». В нем будут появляться оперативные сводки о распространении инфекции на Южном Урале.

Под наблюдением врачей в регионе находятся свыше трех тысяч человек, соблюдение ими режима изоляции контролирует полиция. На данный момент в Челябинской области подтверждено пять случаев заболевания. Первый выявленный больной — молодой человек — госпитализирован в Миассе. В изолированных боксах инфекционного отделения ГКБ №8 в Челябинске находится целая семья из трех человек (мужчина, женщина и их дочь-студентка). Бабушка девушки, контактировавшая с ними после возвращения главы семейства из Италии, госпитализирована в Магнитогорске.

По информации сайта coronavirus-monitor.ru, на данный момент в мире заразились коронавирусом около 250 тысяч человек. Жертвами инфекции стали более 10 тыс. человек, 86 тысяч справились с болезнью. В России заболело около 200 человек.