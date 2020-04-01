Коронавирус может оставить россиян без сигарет

В России могут возникнуть проблемы с сигаретами Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Под Санкт-Петербургом закрылись табачные заводы, которые обеспечивали Россию сигаретами. Представители бизнеса прогнозируют, что это может привести к тому, что в стране начнется дефицит данного товара.

Так как Минпромторг РФ не включил табачные изделия из списка товаров первой необходимости, сотрудников трех табачных заводов отправили в отпуск на неделю. Однако, он может затянуться в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. «Если сотрудников табачных заводов не пустят на работу, это может грозить дефицитом», — пишет «Фонтанка». В связи с этим, участники рынка считают, что в магазинах может появится некачественная нелегальная продукция. Кроме того, государство потеряет миллиардные доходы от налогов.

Ранее Министерство труда Российской Федерации дало разъяснения для работников и работодателей, что наличие в марте и апреле нерабочих дней не считается основанием для снижения заработной платы, пишет RT. Также в ведомстве напомнили, что что отправлять в неоплачиваемый отпуск по инициативе работодателя невозможно, пишет «Национальное агентство новостей».