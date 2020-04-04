03 апреля 2020

Заразившаяся коронавирусом дочь Охлобыстина рассказала о самочувствии

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Дочь Ивана Охлобыстина призналась, что заражена коронавирусомФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Дочь актера Ивана Охлобыстина Анфиса призналась, что заражена коронавирусом. В своем профиле в Instagram девушка рассказала о симптомах заболевания, а также выразила уверенность в том, что она «выкарабкается» и все будет хорошо.

«Симптомы были — насморк и потеря обоняния, температура 36,8 [градуса]», — написала 23-летняя Анфиса Охлобыстина. Также она поблагодарила своих подписчиков за переживания и отметила, что «вместе мы — сила».

Кроме того, Охлобыстина призвала всех остаться дома и не нарушать карантин и режим самоизоляции. «Каждый из вас несет ответственность за здоровье окружающих вас людей», — напомнила девушка.

По данным портала стопкоронавирус.рф, на сегодняшний день известно о 4149 случаях заражения коронавирусом в России. Еще 281 человек выздоровел, 34 скончались. Тем временем во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден, передает «Национальная служба новостей».

Ранее академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил, что коронавирус останется с человечеством навсегда: в итоге вирусом переболеют 70% населения планеты. А вирусолог Феликс Ершов считает, что эпидемия в России развивается по собственному сценарию, отличному от китайского и европейского, пишет агентство Nation News.

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Всем привет! Да! Это правда у меня корона! Ничего! Выкарабкаюсь! Симптомы были насморк и потеря обоняния, температура 36,8. Спасибо всем за переживания, я уверена все будет хорошо! Вашими молитвами! Мы вместе-это сила! Призываю всех оставаться дома и не нарушать карантин, сейчас, каждый из вас несёт ответственность за здоровье окружающих ВАС людей! Храни вас Бог! #ясвамивысомной

Публикация от Dzeta (@dzetakorma)

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© Служба новостей «URA.RU»
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