03 апреля 2020

Академик РАН: коронавирусом переболеют две трети населения планеты и он останется навсегда

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Коронавирус всегда будет преслдедовать человечествоФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Коронавирус COVID-19 останется с человечеством навсегда, заявил Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев в эфире программы «60 минут» на канале «Россия-1». По его предположению, 70% населения Земли переболеет этой инфекцией.

«Надо понимать, что этот вирус пришёл в человеческую популяцию не на сегодня, не до лета, не до осени. Он пришел на много-много лет», — отметил вирусолог, его слова приводит РИА «Новости».

Зверев подчеркнул, что подавляющее большинство людей на планете станут носителями этой инфекции, переболеют из-за вируса не менее 70%. Он отметил, что если бы тестировать россиян на вирус стали раньше и массово, то число выявленных больных COVID-19 оказалось бы выше, однако показатель смертности мог бы существенно сократиться. «Это та инфекция, с которой мы будем жить так же, как с гриппом живем, с аденовирусом», — считает ученый.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф, в России зафиксировано 4149 случаев заболевания COVID-19, около 300 человек уже выздоровели, умерли 34 человека.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
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