Россиян призвали не верить фейкам, призывающим к неповиновению властям во время карантина

Полицейские могут оштрафовать за нарушение правил Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Распространители фейков, которые призывают к неповиновению требованиям властей во время карантина по коронавирусу, подвергают опасности здоровье россиян. Кроме того, граждане, поверившие таким информационным вбросам, могут получить крупные штрафы и быть привлеченными к уголовной ответственности. Об этом предупредил видеоблогер Ильяз Меркури.

В качестве примера блогер приводит запись сообщения неизвестной женщины, которая заверяет, что самоизоляция — это добровольная мера. «Полиция может наказать по статье 236 УК РФ только зараженных, самоизолированные же абсолютно свободны в своих действиях», — уверяет женский голос. Также она отмечает, что полицейские не должны подходить и прикасаться к гражданам, поскольку могут их заразить. «Без режима ЧС пусть все идут лесом», — резюмирует она.

Эту точку зрения в видеоблоге опровергает адвокат, член совета при президенте РФ по правам человека Шота Горгадзе. «Самоизоляция — это одна из разновидностей карантина и она уже установлена в отношении ряда группы лиц, в которую входят не только приехавшие на территорию России, но и лица старше 65 лет, а также страдающие рядом заболеваний», — напомнил адвокат. Он добавил, что в России введен режим повышенной готовности, а также различные меры приняты в субъектах РФ. «В Москве, Московской области, Краснодарском крае, Крыму установлен запрет покидать место жительства за исключением поездок на работу в случае, если она не была остановлена указом президента», — отметил Горгадзе. Он добавил, что органы исполнительной власти вправе принимать решения, ограничивающие конституционные свободы в целях снижения угрозы личной и общественной безопасности. «В случае противодействия сотрудникам правоохранительных органов такие лица могут быть привлечены к административной и к уголовной ответственности», — подчеркнул адвокат.