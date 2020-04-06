В Свердловской области протестируют на коронавирус всех приехавших из Европы

Всех свердловчан, вернувшихся из Европы, протестируют на коронавирус. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков после заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
«Мы ставим перед собой задачу взять анализы у всех, кто приехал из Европы», — сообщил Креков. Также, по его словам, возможно, в регионе появятся экспресс-тесты, которые позволят проводить массовые обследования на наличие коронавируса. «Сейчас идет опробирование (несколько дней на это понадобится) новых скоростных тест-систем. Они рассчитаны на тестирование обычного населения. Мы в первую очередь направим его на тех людей, которые находятся в изоляции, у которых еще не взяты анализы»
Креков сделал это заявление, отвечая на вопрос журналистов, почему у людей, вернувшихся из-рубежа и находящихся дома на самоизоляции, не берут анализы на коронавинус. «Должно быть сочетание двух факторов: возвращение из страны, представляющей потенцильную угрозу, и наличие симптоматики ОРВИ, — сказал Креков. — В этом случае анализ берется беспрекословно. Если такой симптоматики нет, то его действительно могут не взять».
Появления тестов на коронавирус в России ждут с нетерпением: как уже сообщало URA.RU, сегодня, 6 апреля Роспотребнадзор анонсировал запуск домашнего платного тестирования на коронавирус. И сегодня же стало известно о регистрации в Росздравнадзоре первого экспресс-теста, разработанного биофармацевтической компанией «Генериум». Он позволит определить наличие коронавируса в течение 40 минут с точностью более 94%.
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