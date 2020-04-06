В Пермском крае еще два жителя вылечились от коронавируса

Два жителя Пермского края вылечились от коронавируса
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В Перми 6 апреля выписали еще двух пациентов, излечившихся от коронавируса. Об этом в Instagram минздрава региона рассказала врач-инфекционист Пермской краевой клинической инфекционной больницы Екатерина Эйрих.
Эйрих напомнила, что ранее были выписаны три пациента. Таким образом от коронавируса излечились пять жителей региона. «Все они пошли домой с клиническим выздоровлением», — заявила медик.
По сообщению регионального оперативного штаба, в Пермском крае официально подтвержден 21 факт заражения коронавирусной инфекцией. Два человека в результате болезни скончались. В регионе действует режим всеобщей самоизоляции.
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