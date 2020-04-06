05 апреля 2020

В Пермском крае еще два жителя вылечились от коронавируса

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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, пробирка, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, карантин, медицинская маска, тест, коронавирус, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
Два жителя Пермского края вылечились от коронавирусаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Перми 6 апреля выписали еще двух пациентов, излечившихся от коронавируса. Об этом в Instagram минздрава региона рассказала врач-инфекционист Пермской краевой клинической инфекционной больницы Екатерина Эйрих.

Эйрих напомнила, что ранее были выписаны три пациента. Таким образом от коронавируса излечились пять жителей региона. «Все они пошли домой с клиническим выздоровлением», — заявила медик.

По сообщению регионального оперативного штаба, в Пермском крае официально подтвержден 21 факт заражения коронавирусной инфекцией. Два человека в результате болезни скончались. В регионе действует режим всеобщей самоизоляции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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