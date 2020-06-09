Комитет по социальной политике ушел на карантин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В Законодательном собрании Свердловской области объявлен карантин после того, как коронавирус подтвердился у одного из депутатов. Об этом сообщил URA.RU источник в Заксобрании.

«Комитет по социальной политике Законодательного собрания отправлен на карантин. Но эта мера вызвана не только из-за болезни депутата — есть сотрудник комитета, который оказался контактным», — рассказал инсайдер. Уже на сегодняшнем совещании в Законодательном собрании комитет по социальной политике отсутствовал в полном составе.

Редакции URA.RU не удалось дозвониться до заболевшего депутата. В оперативном штабе Свердловской области по борьбе с коронавирусом заявили URA.RU, что не обсуждают заболевших. «Оперативный штаб не обсуждает пациентов и предполагаемых пациентов в публичном пространстве, поскольку это противоречит действующему законодательству и может привести к нарушению их прав», — сказали в оперштабе.