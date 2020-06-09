08 июня 2020

В свердловском Заксобрании объявили карантин по COVID. Инфекцию ищут у депутатов

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский клинический противотуберкулезный диспансер, где будут размещаться на карантин граждане Китая по подозрению в инфицировании коронавирусом. Челябинск, эпидемия, здоровье, медицина, противотуберкулезный диспансер, карантин, медицинская маска, врач, больница, коронавирус
Комитет по социальной политике ушел на карантин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Законодательном собрании Свердловской области объявлен карантин после того, как коронавирус подтвердился у одного из депутатов. Об этом сообщил URA.RU источник в Заксобрании.

«Комитет по социальной политике Законодательного собрания отправлен на карантин. Но эта мера вызвана не только из-за болезни депутата — есть сотрудник комитета, который оказался контактным», — рассказал инсайдер. Уже на сегодняшнем совещании в Законодательном собрании комитет по социальной политике отсутствовал в полном составе.

Редакции URA.RU не удалось дозвониться до заболевшего депутата. В оперативном штабе Свердловской области по борьбе с коронавирусом заявили URA.RU, что не обсуждают заболевших. «Оперативный штаб не обсуждает пациентов и предполагаемых пациентов в публичном пространстве, поскольку это противоречит действующему законодательству и может привести к нарушению их прав», — сказали в оперштабе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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