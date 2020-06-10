На выставке «Иннопром» нашли пользу COVID для экономики России

В условиях эпидемии «Иннопром» проходит в онлайн-режиме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В сложившейся эпидситуациии с коронавирусом есть и положительный момент. Об этом сказал заместитель генерального директора АО «Национальная инжиниринговая корпорация» Александр Калентьев во время онлайн-сессии выставки «Иннопром», которая была посвящена цифровой трансформации производственных компаний.

«В истории с коронавирусом я пытаюсь найти ложку меда в бочке дегтя. С одной стороны срываются проекты. А с другой стороны показали свою устойчивость коммуникационные платформы — всевозможные способы дистанционной связи, которыми мы пользуемся. Работающим оказался электронный документооборот, который позволяет многим трудиться. Показал себя онлайн-ритейл, когда привезут все вплоть до продуктов питания. Школьники получили возможность дистанционно обучаться. В промышленности многое удалось перевести на дистанционное управление — это все цифровые технологии. Все наработанное на случай повторения ситуации надо развить», — считает Александр Калентьев.

Коллегу поддержал вице-президент по IT «Русской медной компании» Сергей Шувалов. «Цифровизация у нас охватывает весь производственный цикл от добычи до плавки. Для этого необходимо иметь экономическую основу. Это компьютеры и серверы, которые дают рост энергопотребления, необходимо охлаждение, физическая защита, так как всегда есть риск перехвата управления, несанкционированного вмешательства хакеров. Коронавирус на сильно повлиял на нашу работу, так как у нас непрерывный цикл, и мы входим в число стратегических предприятий страны», — говорит Сергей Шувалов.

По словам Шувалова, собственник в компании находится в Екатеринбурге, а заводы — от Хабаровска до Новгорода. Постоянно ездить невозможно, поэтому совещания проводятся в онлайн-режиме при помощи цифровых технологий. Много работы выполняется удаленным способом.

В условиях эпидемии коронавиурса выставка INNOPROM ONLINE работает в новом формате. С 15 апреля каждую среду руководители органов госвласти, российских и международных компаний обсуждают актуальные проблемы современного производства в России и в мире. Все трансляции доступны на сайте URA.RU.