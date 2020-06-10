ДТП с бывшим вице-губернатором Косиловым можно было избежать

Свидетели считают, что аварии можно было избежать Фото: читатель URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием бывшего челябинского вице-губернатора Андрея Косилова

Предприниматель Сергей Беляев, выступая в суде по делу о ДТП с участием бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова, в котором пострадали три жителя Екатеринбурга, выступил на стороне экс-чиновника. Его показания прозвучали спустя десять месяцев после резонансной аварии. Слова свидетеля передал адвокат обвиняемого Николай Шиманович.

«Свидетель пояснил, что столкновение произошло на полосе Косилова, который завершал обгон. Он сказал, что столкновения можно было избежать, если бы водитель Lada проехал прямо. Почти все свидетели говорили об обоюдной вине. Ведь притормози водитель Lada и вернись Косилов на свою полосу чуть раньше, аварии бы не было», — сказал Шиманович.

Следующее заседание пройдет 3 июля. На нем планируется допросить последнего свидетеля обвинения. После этого свои доказательства начнет предъявлять сторона защиты.

ДТП произошло 28 июля прошлого года в Аргаяшском районе Челябинской области. Lexus Косилова столкнулся с Lada Vesta, где были трое жителей Екатеринбурга. Последние серьезно пострадали. Пассажирка Анастасия Вяткина впала в кому. Силовики возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).