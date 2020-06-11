10 июня 2020
09 июня 2020

ХМАО преодолел новый рубеж по числу пациентов с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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За последние сутки в регионе заболели коронавирусом 186 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ХМАО за последние сутки заболели коронавирусом 186 человек. Таким образом, в общей сложности число пациентов с COVID-19 в регионе составило 4007 пациентов. Об этом свидетельствуют данные сайта стопкоронавирус.рф.

В региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что за последние сутки новые заболевшие появились в 16 муниципалитетах ХМАО.

  • Сургут — 36
  • Сургутский район — 36
  • Когалым — 31
  • Нижневартовск — 25
  • Ханты-Мансийск — 14
  • Нефтеюганский район -8
  • Югорск — 8
  • Нижневартовский район — 6
  • Мегион — 6
  • Нягань — 5
  • Нефтеюганск — 3
  • Советский район — 3
  • Лангепас — 2
  • Покачи — 1
  • Белоярский — 1
  • Пыть-Ях — 1

Также на сайте стопкоронавирус.рф указано, что за последние сутки в ХМАО умер еще один человек от COVID-19. Таким образом, всего в Югре зафиксировано 24 смерти от коронавирусной инфекции.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев и несколько его заместителей заболели коронавирусом. Ушел на самоизоляцию и глава Сургутского района Андрей Трубецкой, поскольку контактировал с кем-то из зараженных.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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