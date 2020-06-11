ХМАО преодолел новый рубеж по числу пациентов с коронавирусом

За последние сутки в регионе заболели коронавирусом 186 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО за последние сутки заболели коронавирусом 186 человек. Таким образом, в общей сложности число пациентов с COVID-19 в регионе составило 4007 пациентов. Об этом свидетельствуют данные сайта стопкоронавирус.рф.

В региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что за последние сутки новые заболевшие появились в 16 муниципалитетах ХМАО.

Сургут — 36

Сургутский район — 36

Когалым — 31

Нижневартовск — 25

Ханты-Мансийск — 14

Нефтеюганский район -8

Югорск — 8

Нижневартовский район — 6

Мегион — 6

Нягань — 5

Нефтеюганск — 3

Советский район — 3

Лангепас — 2

Покачи — 1

Белоярский — 1

Пыть-Ях — 1



Также на сайте стопкоронавирус.рф указано, что за последние сутки в ХМАО умер еще один человек от COVID-19. Таким образом, всего в Югре зафиксировано 24 смерти от коронавирусной инфекции.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев и несколько его заместителей заболели коронавирусом. Ушел на самоизоляцию и глава Сургутского района Андрей Трубецкой, поскольку контактировал с кем-то из зараженных.