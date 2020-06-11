ХМАО преодолел новый рубеж по числу пациентов с коронавирусом

В ХМАО за последние сутки заболели коронавирусом 186 человек. Таким образом, в общей сложности число пациентов с COVID-19 в регионе составило 4007 пациентов. Об этом свидетельствуют данные сайта стопкоронавирус.рф.
В региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что за последние сутки новые заболевшие появились в 16 муниципалитетах ХМАО.
- Сургут — 36
- Сургутский район — 36
- Когалым — 31
- Нижневартовск — 25
- Ханты-Мансийск — 14
- Нефтеюганский район -8
- Югорск — 8
- Нижневартовский район — 6
- Мегион — 6
- Нягань — 5
- Нефтеюганск — 3
- Советский район — 3
- Лангепас — 2
- Покачи — 1
- Белоярский — 1
- Пыть-Ях — 1
Также на сайте стопкоронавирус.рф указано, что за последние сутки в ХМАО умер еще один человек от COVID-19. Таким образом, всего в Югре зафиксировано 24 смерти от коронавирусной инфекции.
Ранее URA.RU сообщало, что глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев и несколько его заместителей заболели коронавирусом. Ушел на самоизоляцию и глава Сургутского района Андрей Трубецкой, поскольку контактировал с кем-то из зараженных.
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