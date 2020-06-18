Работодатели видят недостатки в работе пожилых людей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России в каждой третьей организации пенсионерам могут отказать в приеме на работу, следует из исследования рекрутингового сервиса Headhunter.

«Хотя возраст в перечне критериев при отборе кандидата у работодателей в среднем находится лишь на седьмом месте, в каждой третьей компании именно этот фактор может стать решающим», — приводит «Российская газета» результаты исследования. В данный момент, по данным Headhunter, доля пенсионеров в коллективах организаций в среднем составляет порядка 7%.

Отказ при устройстве на работу людям преклонного возраста, по мнению HR-менеджеров, может быть обусловлен тем, что им не хватает гибкости мышления (44%), они хуже адаптируются к нововведениям (по 33%) и не всегда умеют пользоваться современной техникой (31%). Однако у сотрудников пенсионного возраста есть и существенные плюсы: они чаще готовы к долгосрочному сотрудничеству (69%), обладают большим багажом знаний (67%), имеют много профессиональных связей (47%), не рассчитывают на высокую зарплату (44%), охотно делятся накопленным опытом с молодыми коллегами (38%).

Ранее работающим пенсионерам в России предложили вернуть индексацию пенсий, передает агентство Nation News. Соответствующее решение уже принято в отношении опекунов и попечителей несовершеннолетних, сообщает сайт VSE42.Ru.

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