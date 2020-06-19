Встречу свердловского губернатора с миллиардером засекретили

Дискуссия за закрытыми дверями продолжалась 40 минут Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев принял в своей резиденции владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского и генерального директора группы «Синара» Михаила Ходоровского, сообщили источники URA.RU в окружении главы региона. Встреча прошла за закрытыми дверями и продлилась около 40 минут, при этом официальных сообщений о соответствующем совещании главы региона не выходило.

Пресс-секретарь Группы Синара Наталья Левицкая и директор свердловского департамента информполитики Юлия Прыткова подтвердили факт встречи, дав одинаковый ответ: «Это была рабочая встреча».

По информации агентства, в ходе встречи обсуждались действия АО «Синара-Девелопмент» (часть «Группы Синара», принадлежащей миллиардеру Дмитрию Пумпянскому) по строительству объектов Универсиады, которые будут прописаны в федеральной программе подготовки студенческих игр. Документ должен подписать премьер-министр РФ Михаил Мишустин, но работа над ним еще не завершена. В начале июня совещание, посвященное подготовке Универсиады, проводил глава оргкомитета Универсиады-2023, зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко, свердловский губернатор принимал в нем участие в режиме ВКС.

URA.RU сообщало, что АО «Синара-Девелопмент» стало единственным исполнителем государственных контрактов при подготовке объектов Универсиады. Общая стоимость расходов на подготовку объектов и инфраструктуры студенческих игр запланирована на уровне 79 млрд рублей, в том числе 53 млрд — средства федерального бюджета.

Дмитрий Пумпянский входит в список Forbes. В глобальном рейтинге 2019 года он занимал 1057-е место, в феврале состояние оценивалось в 2,2 млрд долларов.