Разрешены только индивидуальные занятия Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге с 22 июня откроются фитнес-клубы, однако они будут работать с ограничениями. В частности, на входе в зал будет действовать масочный режим, а групповые занятия пока под запретом.

Сеть фитнес-клубов Powerhouse Gym готовится принять посетителей в четырех залах. Филиалы, расположенные в ТЦ «Карнавал» и на улице Родонитовая, остаются по-прежнему закрытыми. «На входе будет действовать масочный режим, администраторы будут измерять температуру. Разрешены занятия с тренером и самостоятельные тренировки в зале без маски», — рассказал URA.RU один из администраторов фитнес-клуба.

Как уточнили в Powerhouse Gym, групповых занятий не будет до конца июня, также временно не работает хамам. Посещение душевой будет доступно, однако часть кабинок будет закрыта. Также в зале некоторое время не будет кулеров с водой.

С 22 июня также открываются все клубы сети Bright Fit в Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле. Клиентов фитнес-клуба уведомили, что заведение создаст условия для обеспечения социального дистанцирования, посещение клуба будет возможно только при наличии маски, а занятия будут доступны только в индивидуальном режиме.

В начале июня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал региональному кабмину задачу проконтролировать подготовку к возобновлению работы кафе, спортивных и фитнес-центров, деятельность которых была остановлена с 1 апреля из-за эпидемии коронавируса.