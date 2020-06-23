Путин доволен политической системой в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Все самые интересные и важные новости за 22 июня в нашем обзоре:

Президент России Владимир Путин доволен выстроенной политической системой в России. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Вице-премьер Татьяна Голикова предупредила, что россиянам придется носить маски и перчатки до осени. Она также рассказала, что зарплата в 47 тысяч рублей слишком маленькая для россиян.

Правительство РФ заложило 22 млрд рублей в федеральном бюджете для оплаты горячего питания школьников на следующий учебный год. Это позволит всем ученикам младших классов России ежедневно получать горячие обеды.

Основатель Telegram Павел Дуров намерен запустить свой мессенджер в Китае и Иране. Он уже ведет переговоры с администраторами прокси-серверов, которые работали в условиях блокировки.

Корпорация Apple анонсировала новую операционную систему iOS 14. Она будет работать на смартфонах начиная от iPhone 6S.

Двум фигурантам дела «Сети» Виктору Филинкову и Юлие Бояршиновой озвучили приговор.

Режиссеру Кириллу Серебренникову грозит шесть лет лишения свободы и штраф. Суд доказал его вину.

Грузинский журналист Георгий Габуния опять оскорбил президента России Владимира Путина. Он сделал это в эфире телеканала Mtavari Arkhi.

В Курской области за госизмену арестован начальник районного отдела полиции. По версии силовиков, он передавал Службе безопасности Украины секретную информацию.

Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе. По их словам, они расстаются с большим уважением друг к другу.

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