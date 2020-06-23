22 июня 2020

Главные новости в России за 22 июня. Политическая система устраивает президента, россияне будут носить маски до осени

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Путин доволен политической системой в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Все самые интересные и важные новости за 22 июня в нашем обзоре:

  • Президент России Владимир Путин доволен выстроенной политической системой в России. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
  • Вице-премьер Татьяна Голикова предупредила, что россиянам придется носить маски и перчатки до осени. Она также рассказала, что зарплата в 47 тысяч рублей слишком маленькая для россиян.
  • Правительство РФ заложило 22 млрд рублей в федеральном бюджете для оплаты горячего питания школьников на следующий учебный год. Это позволит всем ученикам младших классов России ежедневно получать горячие обеды.
  • Основатель Telegram Павел Дуров намерен запустить свой мессенджер в Китае и Иране. Он уже ведет переговоры с администраторами прокси-серверов, которые работали в условиях блокировки.
  • Корпорация Apple анонсировала новую операционную систему iOS 14. Она будет работать на смартфонах начиная от iPhone 6S.
  • Двум фигурантам дела «Сети» Виктору Филинкову и Юлие Бояршиновой озвучили приговор.
  • Режиссеру Кириллу Серебренникову грозит шесть лет лишения свободы и штраф. Суд доказал его вину.
  • Грузинский журналист Георгий Габуния опять оскорбил президента России Владимира Путина. Он сделал это в эфире телеканала Mtavari Arkhi.
  • В Курской области за госизмену арестован начальник районного отдела полиции. По версии силовиков, он передавал Службе безопасности Украины секретную информацию.
  • Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе. По их словам, они расстаются с большим уважением друг к другу.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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