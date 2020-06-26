27 июня 2020
26 июня 2020

На похороны врача, погибшего от COVID, не пришли чиновники. ФОТО панихиды в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с хирургом Юрием Мансуровым в доме прощания «Вознесение». Екатеринбург
Попрощаться с хирургом Юрием Мансуровым пришли его коллеги и знаменитые личности Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Глава Минздрава Свердловской области Андрей Цветков и главврач больницы №40 Екатеринбурга Александр Прудков (считается неформальным советником по медицине мэра Екатеринбурга Александра Высокинского) не смогли участвовать в гражданской панихиде хирурга Юрия Мансурова, погибшего от COVID-19. По информации источников URA.RU, у обоих VIP-медиков были уважительные причины для отсутствия.

«Министр Цветков принимает участие в коллегии министерства здравоохранения России. Мероприятие проходит по ВКС и началось в 12:00 по уральскому времени. Оно идет до сих пор. Прудков — на совещании у губернатора», — уточнил собеседник.

При этом попрощаться с заведующим хирургическим отделением областной клинической больницы №1 Юрием Мансуровым пришли его коллеги и знаменитые личности Екатеринбурга. Среди них — главный реаниматолог Свердловской области Александр Левит, экс-председатель медицинской палаты Свердловской области Феликс Бадаев (бывший главврач СОКБ), главный внештатный хирург Свердловской области Евгений Левчик, бывший главный врач ОКБ №1 Евгений Самборский, главврач СОКБ №1 Игорь Трофимов, заместитель главврача ОКБ №1 Андрей Машковцев, начальник госпиталя для ветеранов войн Олег Забродин, главврач больницы № 24 Екатеринбурга Алексей Малинкин и депутат свердловского Заксобрания Вячеслав Погудин, телеведущий Евгений Енин.

Ранее URA.RU сообщало, что в конце мая в медучреждении часть отделений пришлось закрыть из-за вспышки коронавируса среди пациентов и сотрудников. 24 июня стало известно о смерти заведующего хирургическим отделением областной клинической больницы №1 Юрия Мансурова. Гражданская панихида прошла 26 июня.

Прощание с хирургом Юрием Мансуровым в доме прощания «Вознесение». Екатеринбург
Главврач Свердловской областной клинической больницы №1 Игорь Трофимов (на фото слева) соблюдает масочный режим и социальную дистанцию во время прощания с коллегой
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Прощание с хирургом Юрием Мансуровым в доме прощания «Вознесение». Екатеринбург
Депутат свердловского Заксобрания Вячеслав Погудин (на фото) приехал на панихиду с гвоздиками
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Прощание с хирургом Юрием Мансуровым в доме прощания «Вознесение». Екатеринбург
Председатель медицинской палаты Свердловской области Феликс Бадаев (на фото слева) также принял участие в гражданской панихиде
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Прощание с хирургом Юрием Мансуровым в доме прощания «Вознесение». Екатеринбург
Начальник госпиталя для ветеранов войн Олег Забродин (на фото — в официальном костюме) выразил слова соболезнования вдове
Фото: Анна Майорова © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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