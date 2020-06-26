На похороны врача, погибшего от COVID, не пришли чиновники. ФОТО панихиды в Екатеринбурге

26 июня 2020 в 16:40 Размер текста - 17 +

Попрощаться с хирургом Юрием Мансуровым пришли его коллеги и знаменитые личности Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Глава Минздрава Свердловской области Андрей Цветков и главврач больницы №40 Екатеринбурга Александр Прудков (считается неформальным советником по медицине мэра Екатеринбурга Александра Высокинского) не смогли участвовать в гражданской панихиде хирурга Юрия Мансурова, погибшего от COVID-19. По информации источников URA.RU, у обоих VIP-медиков были уважительные причины для отсутствия. «Министр Цветков принимает участие в коллегии министерства здравоохранения России. Мероприятие проходит по ВКС и началось в 12:00 по уральскому времени. Оно идет до сих пор. Прудков — на совещании у губернатора», — уточнил собеседник. При этом попрощаться с заведующим хирургическим отделением областной клинической больницы №1 Юрием Мансуровым пришли его коллеги и знаменитые личности Екатеринбурга. Среди них — главный реаниматолог Свердловской области Александр Левит, экс-председатель медицинской палаты Свердловской области Феликс Бадаев (бывший главврач СОКБ), главный внештатный хирург Свердловской области Евгений Левчик, бывший главный врач ОКБ №1 Евгений Самборский, главврач СОКБ №1 Игорь Трофимов, заместитель главврача ОКБ №1 Андрей Машковцев, начальник госпиталя для ветеранов войн Олег Забродин, главврач больницы № 24 Екатеринбурга Алексей Малинкин и депутат свердловского Заксобрания Вячеслав Погудин, телеведущий Евгений Енин. Ранее URA.RU сообщало, что в конце мая в медучреждении часть отделений пришлось закрыть из-за вспышки коронавируса среди пациентов и сотрудников. 24 июня стало известно о смерти заведующего хирургическим отделением областной клинической больницы №1 Юрия Мансурова. Гражданская панихида прошла 26 июня. Главврач Свердловской областной клинической больницы №1 Игорь Трофимов (на фото слева) соблюдает масочный режим и социальную дистанцию во время прощания с коллегой Фото: Анна Майорова © URA.RU Депутат свердловского Заксобрания Вячеслав Погудин (на фото) приехал на панихиду с гвоздиками Фото: Анна Майорова © URA.RU Председатель медицинской палаты Свердловской области Феликс Бадаев (на фото слева) также принял участие в гражданской панихиде Фото: Анна Майорова © URA.RU Начальник госпиталя для ветеранов войн Олег Забродин (на фото — в официальном костюме) выразил слова соболезнования вдове Фото: Анна Майорова © URA.RU Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале « Екатеринбург » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

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