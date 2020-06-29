С начала июля большинство российских регионов начнут принимать туристов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 29 июня, — 201-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 111-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сайта coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 10 284 837 случаев заражения (+51 847 за день). Выздоровели 5 605 515 инфицированных (+33 193). Число жертв в мире превысило 500 тысяч человек. По состоянию на 29 июня скончались 505 705 пациентов (+1 190).

Больше всего случаев заражения обнаружено в США (2 637 909). На втором месте находится Бразилия (1 345 470). Россия — на третьем (641 156). За сутки в стране подтвердились 6719 случаев заражения, большинство новых заболевших — в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Среди уральских регионов больше всего новых заболевших в ХМАО — 277 новых случаев, в Свердловской области — 214, в ЯНАО — 173, в Челябинской области — 146, в Тюменской области — 65, Пермском крае — 56, в Курганской области — 14.

Когда изобретут средство от коронавируса?

В Китае одобрили первую вакцину против коронавируса — власти страны разрешили тестировать препарат на военных. Вакцина успешно прошла первую и вторую фазы испытаний в лабораториях и показала потенциал для борьбы с коронавирусом.

Что происходит в России?

В России выявляется все меньше случаев заражения коронавирусом, несмотря на расширение программы тестирования. Об этом в понедельник заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он указал на то, что за минувшие сутки количество новых заболевших вновь не превысило 7 тысяч. Вместе с тем правительство планирует потратить 3,5 млрд рублей из резервного фонда на производство тест-систем для обнаружения коронавируса.

Также в стране собираются создать резерв из 300 млн масок на случай наступления второй волны коронавируса или новых эпидемий. Из бюджета на это выделят около 15 млрд рублей.

С 1 июля более 70 российских регионов начнут принимать туристов, при этом последние должны будут соблюдать социальную дистанцию, заявил Мишустин. Запоздавший туристический сезон в этом году продлится до октября-ноября, уточнил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Сразу после отмены ограничений на путешествия в России откроются кинотеатры. В прежнем режиме они начнут работать уже с 15 июля, однако иммунологи считают, что это чревато новыми заражениями.

Учебный год в стране начнется по плану — 1 сентября, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Однако традиционную перепись населения, которая должна была пройти в октябре этого года, перенесли на апрель 2021-го.

Карантинные ограничения сильно изменили экономическую ситуацию в стране, россияне стали чаще сокращать расходы и откладывать деньги. Как выжить в такой ситуации и стоит ли россиянам брать кредиты, на стриме URA.RU расскажут директор дивизиона «Екатеринбург» УБРиР Олег Попков, доктор экономических наук, проектор УрГЭУ Максим Марамыгин и замглавы Некоммерческого объединения «Уральский банковский союз» Евгений Болотин. Трансляция начнется во вторник, 30 июня, в 18:00 (уральское время) на нашем youtube-канале и на страницах URA.RU в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и Facebook.

Как развиваются события в мире?

Вербовщики террористических организаций призывают новых членов распространять коронавирус в общественных местах. Такими угрозами они воздействуют на психологическое здоровье людей, считает глава Антитеррористического центра Андрей Новиков.

Глава МИД Сергей Лавров пока не знает, когда государства начнут открывать свои границы. Однако министр заметил, что дипломаты уже возвращаются к обычной жизни и отходят от постоянных видеоконференций. Сам Лавров недавно впервые за три месяца побывал за границей — в Беларуси и Сербии.

Хотя страны ЕС еще не решили, каким странам стоит открывать границы, в Греции уже готовятся принимать туристов уже с 1 июля. А в Грузии открывать авиасообщение пока не торопятся и перенесли начало сезона на конец июля.

Международное железнодорожное сообщение может восстановиться до конца 2020 года. Но прежде чем пускать россиян за границу Минтранс оценит ситуацию с коронавирусом в разных странах, заявил глава ведомства Евгений Дитрих. Сейчас обсуждается возобновление сообщения с Финляндией.