В этом году экзамены проходят по особым правилам Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области выпускники школ сдают первое ЕГЭ. Из-за пандемии коронавируса экзамены проходят на месяц позже, чем обычно.

Выпускникам впервые дали возможность отказаться от ЕГЭ — в случае, если они не планируют поступать в вузы. В Свердловской области из 19 тысяч одиннадцатиклассников такой возможностью решили воспользоваться около двух тысяч школьников, рассказали в департаменте образования мэрии Екатеринбурга. Всего на экзамены заявилось около 20 тысяч человек (с учетом выпускников прошлых лет).

3 июля школьники сдают экзамены по информатике, географии и литературе. На экзаменах строго соблюдаются санитарные нормы. У всех одиннадцатиклассников на входе измеряют температуру и предлагают обработать руки антисептическим раствором. Организаторы и школьники в обязательном порядке используют маски. Рассадка в классах — гораздо более свободная, чем обычно, чтобы избежать заражения.

6 и 7 июля состоится ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и иностранным языкам (письменная часть), 22 и 23 июля школьники сдадут устную часть ЕГЭ по иностранным языкам.

На экзамен пускают только после термометрии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руки ученики обрабатывают дезраствором Фото: Анна Майорова © URA.RU

Социальную дистанцию соблюдают на всех этапах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Парты стоят на большом расстоянии друг от друга Фото: Анна Майорова © URA.RU

Все правила прошлых лет тоже соблюдаются Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Давайте вспомним, как это проходило раньше…

В предыдущие годы при проведении ЕГЭ также большое внимание уделяли безопасности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Школьники сидели ближе друг к другу Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Выпускники могли теснее общаться друг с другом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU