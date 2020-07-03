В Свердловской области выпускники школ сдают первое ЕГЭ. Из-за пандемии коронавируса экзамены проходят на месяц позже, чем обычно.
Выпускникам впервые дали возможность отказаться от ЕГЭ — в случае, если они не планируют поступать в вузы. В Свердловской области из 19 тысяч одиннадцатиклассников такой возможностью решили воспользоваться около двух тысяч школьников, рассказали в департаменте образования мэрии Екатеринбурга. Всего на экзамены заявилось около 20 тысяч человек (с учетом выпускников прошлых лет).
3 июля школьники сдают экзамены по информатике, географии и литературе. На экзаменах строго соблюдаются санитарные нормы. У всех одиннадцатиклассников на входе измеряют температуру и предлагают обработать руки антисептическим раствором. Организаторы и школьники в обязательном порядке используют маски. Рассадка в классах — гораздо более свободная, чем обычно, чтобы избежать заражения.
6 и 7 июля состоится ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и иностранным языкам (письменная часть), 22 и 23 июля школьники сдадут устную часть ЕГЭ по иностранным языкам.
Давайте вспомним, как это проходило раньше…
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «