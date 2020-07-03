02 июля 2020

В Свердловской области выпускники сдают первые ЕГЭ. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый экзамен в рамках основного периода сдачи ЕГЭ в школе № 208. Екатеринбург, учебный класс, егэ, экзамен, школьный класс, школа, единый государственный экзамен
В этом году экзамены проходят по особым правилам Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области выпускники школ сдают первое ЕГЭ. Из-за пандемии коронавируса экзамены проходят на месяц позже, чем обычно.

Выпускникам впервые дали возможность отказаться от ЕГЭ — в случае, если они не планируют поступать в вузы. В Свердловской области из 19 тысяч одиннадцатиклассников такой возможностью решили воспользоваться около двух тысяч школьников, рассказали в департаменте образования мэрии Екатеринбурга. Всего на экзамены заявилось около 20 тысяч человек (с учетом выпускников прошлых лет).

3 июля школьники сдают экзамены по информатике, географии и литературе. На экзаменах строго соблюдаются санитарные нормы. У всех одиннадцатиклассников на входе измеряют температуру и предлагают обработать руки антисептическим раствором. Организаторы и школьники в обязательном порядке используют маски. Рассадка в классах — гораздо более свободная, чем обычно, чтобы избежать заражения.

6 и 7 июля состоится ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и иностранным языкам (письменная часть), 22 и 23 июля школьники сдадут устную часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Первый день ЕГЭ. Челябинск
На экзамен пускают только после термометрии
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Первый экзамен в рамках основного периода сдачи ЕГЭ в школе № 208. Екатеринбург
Руки ученики обрабатывают дезраствором
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Первый день ЕГЭ. Челябинск
Социальную дистанцию соблюдают на всех этапах
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Первый экзамен в рамках основного периода сдачи ЕГЭ в школе № 208. Екатеринбург
Парты стоят на большом расстоянии друг от друга
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Отработка проведения ЕГЭ в Гимназии №2. Екатеринбург
Все правила прошлых лет тоже соблюдаются
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Давайте вспомним, как это проходило раньше…

Выпускники 11-ых классов сдают ЕГЭ по географии и информатике в языковом Лицее №2. Екатеринбург
В предыдущие годы при проведении ЕГЭ также большое внимание уделяли безопасности
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Репетиция ЕГЭ. Екатеринбург
Школьники сидели ближе друг к другу
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
Выпускники 11-ых классов сдают ЕГЭ по географии и информатике в языковом Лицее №2. Екатеринбург
Выпускники могли теснее общаться друг с другом
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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