02 июля 2020
01 июля 2020

Готовившего массовое убийство пермского школьника осудили

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора Сергею Чебыкину. Курган, наручники
Подростка приговорили к воспитательной колонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ученик школы в поселке Вильгорт Чердынского района (Пермский край) осужден за подготовку массового убийства сверстников. 16-летний подросток намеревался «убить минимум 50 человек». Свои планы юноша фиксировал в тетради. Школьник раскаялся в содеянном и полностью признал свою вину рассказали URA.RU в пресс-службе Чердынского районного суда.

«Суд признал его виновным в покушении на убийство (ч.1 ст. 30, ч.2 ст. 105 УК РФ). Подростку назначено наказание в виде трех лет воспитательной колонии. Приговор в законную силу не вступил», — пояснили в суде.

Там уточнили также, что психолого-психиатрическая экспертиза признала подростка вменяемым, ему рекомендовано наблюдение и лечение у врача. Ранее школьник состоял на учете в полиции и неоднократно совершал правонарушения, но в связи с недостижением им совершеннолетия, уголовные дела в отношении него не возбуждались.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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