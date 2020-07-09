Под Челябинском перекроют движение по трассе М-5

Движение полностью остановится на 40 минут Фото: Илья Московец © URA.RU

Трассу М-5 «Урал» на выезде из Челябинска перекроют в ночь с 10 на 11 июля. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ Упрдор «Южный Урал». Движение возле поселка Федоровка остановится на 40 минут — с полуночи до 00:40 субботы.

«Временное ограничение движения транспорта вводится в связи с установкой модульного надземного пешеходного перехода на 1871 километре, возле поселка Федоровка», — пояснили в пресс-службе ведомства. Автомобилистов просят учесть это при выборе маршрута.

Накануне из-за жары на федеральной трассе останавливали движение грузовиков. Не исключено, что ситуация может повториться 9 и 10 июля. По данным Челябинского ЦГМС, в четверг и пятницу на Южном Урале ожидается до 36 градусов жары.