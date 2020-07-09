08 июля 2020
07 июля 2020

Под Челябинском перекроют движение по трассе М-5

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическое мероприятие ГИБДД по выявлению нарушителей. Магнитогорск, жезл, дпс
Движение полностью остановится на 40 минут Фото: Илья Московец © URA.RU

Трассу М-5 «Урал» на выезде из Челябинска перекроют в ночь с 10 на 11 июля. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ Упрдор «Южный Урал». Движение возле поселка Федоровка остановится на 40 минут — с полуночи до 00:40 субботы.

«Временное ограничение движения транспорта вводится в связи с установкой модульного надземного пешеходного перехода на 1871 километре, возле поселка Федоровка», — пояснили в пресс-службе ведомства. Автомобилистов просят учесть это при выборе маршрута.

Накануне из-за жары на федеральной трассе останавливали движение грузовиков. Не исключено, что ситуация может повториться 9 и 10 июля. По данным Челябинского ЦГМС, в четверг и пятницу на Южном Урале ожидается до 36 градусов жары.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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