Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 9 июля, — 211-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 120-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В Челябинской области зарегистрировано 8822 случая заражения, выздоровели 5486 и скончались 177 человек.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зафиксировано 707301 (+6509) случая заражения. Вылечились 481316 (+8805) пациентов — 68% от заболевших. Умерли 10843 (+176) человек — 1,5% от заразившихся.

Рост заражений остановить не удается

В Челябинской области к утру 9 июля не удалось остановить волну заражений коронавирусом. За сутки зафиксировано 140 случаев заражения коронавирусом (накануне было 139), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. При этом третьи сутки в области умирает по четыре зараженных COVID-19.

Рост числа заражений обозначился 3 июля, когда выявили 134 заразившихся. «С начала пандемии произошло 8822 случая заражения, сейчас лечение проходят 3117 южноуральцев, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли четыре человека в возрасте от 56 лет до 85 года, у всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания». Выздоровели за сутки 128 человек, с начала пандемии — 5486 жителей области.

Челябинские ученые назвали эффективные лекарства от COVID

Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) в Челябинске определили эффективные препараты от коронавируса. Под руководством начальника Научно-исследовательской лаборатории компьютерного моделирования лекарственных средств, кандидата химических наук Владимира Потемкина были проанализированы известные препараты, способные бороться с COVID-19 (всего их уже более 8 тысяч). За несколько месяцев челябинские ученые и их коллеги создали список наиболее перспективных препаратов и на суперкомпьютере университета смоделировали их действие на коронавирус.

Толпы стариков пришли за продуктами в Магнитогорске

К управлению соцзащиты в Магнитогорске 9 июля выстроились гигантские очереди желающих получить бесплатные продуктовые наборы. При этом в регионе продолжает действовать самоизоляция для южноуральцев старше 65 лет. Раньше продукты им разносили волонтеры, но теперь соцработники придут лишь к тем, кто числится в списках комплексных центров социального обслуживания населения (КЦСОН). Остальным в администрации города напоминают, что за своим набором можно прийти в течение трех месяцев, а при посещении пунктов выдачи нужно соблюдать социальную дистанцию и носить маску. Проблема, однако, в том, что требования безопасности не соблюдаются прямо сейчас .

Фото: паблик «Чёрное& Белое Магнитогорск» в «ВК»

Инфекция сорвала фестиваль гравюры и украшенного оружия

Юбилейный Бушуевский фестиваль гравюры и украшенного клинкового оружия, который должен был пройти в Златоусте 11—12 июля, перенесен на следующий год. «Здоровье и безопасность всех участников является для нас приоритетом. Мы вместе с вами непременно переживем это непростое время и встретимся уже в 2021 году на одном из главных культурных событий нашего региона», — обратились организаторы мероприятия к его участникам и гостям.

Что ждет челябинцев на первом этапе отмены карантина

До 12 июля в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности. URA.RU подготовило для читателей обновленный список запретов и разрешений.