В выходные резиденцию губернатора обработают от коронавирусной инфекции
Летние веранды могут закрыть из-за нарушений, в резиденции губернатора пройдет санобработка, в области заняты 90% коек для коронавирусных больных, в Ревде произошел разлив мазута, в Екатеринбурге похитили человека. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 10 июля — в обзоре URA.RU:
В Екатеринбурге могут закрыть летние веранды
- Из-за выявленных нарушений в Екатеринбурге могут закрыть 12 веранд кафе и ресторанов. Об этом сообщил мэр города Александр Высокинский.
- Заведениям вынесено 12 предупреждений, некоторые оштрафованы. Если заведения не устранят нарушения, то их могут закрыть на срок до трех месяцев по решению суда.
Резиденцию губернатора ждет санитарная обработка
- В резиденции свердловского губернатора 11 июля планируется провести санитарную обработку против коронавируса.
- Дезинфекцию решили провести после выявления коронавируса у двух членов свердловского кабмина — министра АПК и потребрынка Дмитрия Дегтярева и глава департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области Ильхама Ширалиева.
В Свердловской области заполнено 90% коек для больных коронавирусом
- Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в Свердловской области заполняемость коек для пациентов с коронавирусом составляет 90%.
- Всего в регионе развернуто более шести тысяч мест для пациентов с COVID.
Разлив мазута произошел в Тавде
- На территории бывшей тавдинской ТЭЦ на заброшенном гидролизном заводе местный предприниматель распилил цистерны на металл, предварительно не слив остатки мазута.
- Его действия привели к разливу нефтепродуктов на территории около 10 тысяч кв. метров. Глубина «мазутного озера» — около двух метров.
В Екатеринбурге похитили человека из-за конфликта с застройщиком
- В центре Екатеринбурга около 5 утра неизвестные в масках силой вытащили мужчину из строительного вагончика, усадили в ВАЗ-2109 черного цвета и увезли в неизвестном направлении.
- Позже выяснилось, что похитители требовали от мужчины, чтобы он продал им свою землю в центре города за 100 тысяч рублей.
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