В выходные резиденцию губернатора обработают от коронавирусной инфекции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Летние веранды могут закрыть из-за нарушений, в резиденции губернатора пройдет санобработка, в области заняты 90% коек для коронавирусных больных, в Ревде произошел разлив мазута, в Екатеринбурге похитили человека. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 10 июля — в обзоре URA.RU:

В Екатеринбурге могут закрыть летние веранды

Из-за выявленных нарушений в Екатеринбурге могут закрыть 12 веранд кафе и ресторанов. Об этом сообщил мэр города Александр Высокинский.

Заведениям вынесено 12 предупреждений, некоторые оштрафованы. Если заведения не устранят нарушения, то их могут закрыть на срок до трех месяцев по решению суда.

Резиденцию губернатора ждет санитарная обработка

В резиденции свердловского губернатора 11 июля планируется провести санитарную обработку против коронавируса.

Дезинфекцию решили провести после выявления коронавируса у двух членов свердловского кабмина — министра АПК и потребрынка Дмитрия Дегтярева и глава департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области Ильхама Ширалиева.

В Свердловской области заполнено 90% коек для больных коронавирусом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в Свердловской области заполняемость коек для пациентов с коронавирусом составляет 90%.

Всего в регионе развернуто более шести тысяч мест для пациентов с COVID.

Разлив мазута произошел в Тавде

На территории бывшей тавдинской ТЭЦ на заброшенном гидролизном заводе местный предприниматель распилил цистерны на металл, предварительно не слив остатки мазута.

Его действия привели к разливу нефтепродуктов на территории около 10 тысяч кв. метров. Глубина «мазутного озера» — около двух метров.

В Екатеринбурге похитили человека из-за конфликта с застройщиком

В центре Екатеринбурга около 5 утра неизвестные в масках силой вытащили мужчину из строительного вагончика, усадили в ВАЗ-2109 черного цвета и увезли в неизвестном направлении.

Позже выяснилось, что похитители требовали от мужчины, чтобы он продал им свою землю в центре города за 100 тысяч рублей.