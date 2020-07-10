09 июля 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 10 июля. В области занято 90% коек для больных COVID, в Екатеринбурге похитили человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Свердловская область, резиденция губернатора со
В выходные резиденцию губернатора обработают от коронавирусной инфекции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Летние веранды могут закрыть из-за нарушений, в резиденции губернатора пройдет санобработка, в области заняты 90% коек для коронавирусных больных, в Ревде произошел разлив мазута, в Екатеринбурге похитили человека. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 10 июля — в обзоре URA.RU:

В Екатеринбурге могут закрыть летние веранды

  • Из-за выявленных нарушений в Екатеринбурге могут закрыть 12 веранд кафе и ресторанов. Об этом сообщил мэр города Александр Высокинский.
  • Заведениям вынесено 12 предупреждений, некоторые оштрафованы. Если заведения не устранят нарушения, то их могут закрыть на срок до трех месяцев по решению суда.

Резиденцию губернатора ждет санитарная обработка

  • В резиденции свердловского губернатора 11 июля планируется провести санитарную обработку против коронавируса.
  • Дезинфекцию решили провести после выявления коронавируса у двух членов свердловского кабмина — министра АПК и потребрынка Дмитрия Дегтярева и глава департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области Ильхама Ширалиева.

В Свердловской области заполнено 90% коек для больных коронавирусом

  • Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в Свердловской области заполняемость коек для пациентов с коронавирусом составляет 90%.
  • Всего в регионе развернуто более шести тысяч мест для пациентов с COVID.

Разлив мазута произошел в Тавде

  • На территории бывшей тавдинской ТЭЦ на заброшенном гидролизном заводе местный предприниматель распилил цистерны на металл, предварительно не слив остатки мазута.
  • Его действия привели к разливу нефтепродуктов на территории около 10 тысяч кв. метров. Глубина «мазутного озера» — около двух метров.

В Екатеринбурге похитили человека из-за конфликта с застройщиком

  • В центре Екатеринбурга около 5 утра неизвестные в масках силой вытащили мужчину из строительного вагончика, усадили в ВАЗ-2109 черного цвета и увезли в неизвестном направлении.
  • Позже выяснилось, что похитители требовали от мужчины, чтобы он продал им свою землю в центре города за 100 тысяч рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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