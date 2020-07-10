09 июля 2020
08 июля 2020

Текслер назначил своих людей в новую челябинскую структуру

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание с участием представителей агрохолдингов и торговых сетей. Челябинск, портрет, текслер алексей
Алексей Текслер продолжает формировать Центр управления областью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил своих представителей в создающийся Центр управления регионом (ЦУР). Соответствующее распоряжение появилось на официальном портале деловой информации.

Как следует из документа, самым высокопоставленным из них станет соратник Текслера — замглавы его аппарата и правительства, начальник Экспертно-аналитического управления Иван Куцевляк. Также в списке первый вице-губернатор Виктор Мамин, министр промышленности Павел Рыжий и глава регионального мининформа Игорь Фетисов.

Центр управления Челябинской областью создается «для качественного повышения скорости принятия и реализации управленческих решений, а также контроля за их исполнением». Предполагается, что он позволит обрабатывать и анализировать обращения в региональные и муниципальные органы власти, а также взаимодействие между ними. План создания ЦУР будет представлен к 30 июля, схема его работы — к 30 сентября.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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