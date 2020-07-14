Горожане могут лишь гадать о судьбе «первенца советской металлургии» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Верхнего Уфалея (Челябинская область) сняли на видео, как строительная техника уничтожает объекты градообразующего предприятия «Уфалейникель». Его закрытие в 2016 году оставило без работы больше двух тысяч человек, превратив город в один из самых проблемных муниципалитетов региона.

Съемка велась с Волчьей горы, что позволило увидеть происходящее за высокой оградой остановленного предприятия. «Возможно, здесь будет реализован какой-то проект. Но об этом нам ничего не говорят. Пока мы наблюдаем промышленное уничтожение первенца советского никеля», — говорит автор ролика.

В пресс-службе министерства промышленности Челябинской области URA.RU сообщили, что проект курирует минэкономразвития региона. «Действительно, идет подготовка площадки под новый проект с двумя новым инвесторами», — заявили URA.RU в минэкономразвития.

Информацию об инвесторах пока держат в секрете. По данным источника URA.RU в Верхнем Уфалее, власти публично огласят данные о них в 20-х числах июля 2020 года. По данным агентства, ранее к площадке «Уфалейникеля» проявляли интерес бизнесмены Сергей и Евгений Вайнштейны, а также Русская медная компания (РМК). Однако зашедшие в город инвесторы к ним отношения не имеют.

«Уфалейникель», признанный банкротом, полностью остановился в конце 2016 года, более двух тысяч сотрудников остались без работы. До закрытия предприятие был вторым по производству никеля в России после «Норникеля». После этого население 25-тысячного Верхнего Уфалея начало сокращаться: не помог городу и статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), полученный еще в ноябре 2017 года.

Жизнь в цехах промышленного гиганта замерла еще в 2016 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU