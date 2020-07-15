Челябинскому губернатору предложили упразднить министерства

Губернатору Алексею Текслеру предложили «новый курс» в управлении областью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатору Челябинской области предложили изменить структуру правительства, упразднив региональные министерства. Существующая схема управления устарела и должна измениться до двухступенчатой модели «губернатор — управления», пояснил URA.RU суть предложения глава правозащитной организации «В защиту прав граждан» Виктор Карлов.

«Необходимо более энергично переходить к двухступенчатой системе управления „губернатор — управления“, то есть постепенно отказаться от министерств и заместителей. Их могли бы заменить советники по наиболее сложным вопросам с усиленными полномочиями», — говорится в документе, направленном на имя Текслера. Авторы предложений указывают, что за 15 лет бюрократический аппарат вырос в несколько раз, при этом чиновники львиную долю рабочего времени тратят «на поток согласований».

В качестве советников разработчики идеи предлагают «обкатывать» в администрации губернатора будущих глав муниципальных образований. Этот подход также позволит создать двойной резерв муниципальных руководителей, чей уровень сейчас «очень низок».

Общественники уже получили ответ из управления внутренней политики правительства региона. В нем говорится, что соотношение полномочий областных и муниципальных властей установлено федеральными законами. При этом существующая структура исполнительной власти соответствует «численности населения, специфике и уровня социально-экономического развития Челябинской области». Рост же численности муниципальных и госслужащих «обусловлен объективными процессами расширения и усложнения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, лавинообразным ростом числа законодательных и подзаконных актов на федеральном, региональном и местном уровнях».