Фитнес-клубы начали экономить на клиентах после карантина

Фитнес-центры в области работают с ограничениями Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В крупных фитнес-центрах Екатеринбурга начали брать с клиентов плату за полотенца, которые раньше выдавали бесплатно, рассказали URA.RU клиенты залов. Владельцы фитнес-сетей заявили, что отказались от полотенец из-за требований безопасности.

Как рассказали изданию клиенты фитнес-центров, сейчас они могут получить полотенце только за деньги. «Каждое полотенце упаковано в целлофан и запечатано», — поделился один собеседник URA.RU, являющийся клиентом Bright Fit. Такая же ситуация наблюдается в залах Powerhouse Gym.

Информацию о платной выдаче полотенец владельцы фитнес-центров не подтвердили. «Мы просим клиентов принести свои полотенца. Я не буду скрывать, для нас это имеет экономический эффект [так как не приходится тратить средства на полотенца]», — отметил совладелец сети Bright Fit Алексей Романов. Об этом также заявил владелец сети Powerhouse Gym Антон Гиренко-Коцуба, добавив, что во всех залах без бассейна полностью отказались от выдачи полотенец. Собеседники отметили, что сейчас предъявляются дополнительные требования к безопасности, в том числе и к вещам, которые используют клиенты.

Фитнес-центры в Свердловской области открылись с 22 июня. Залы могут работать только для индивидуальных тренировок и с соблюдением социальной дистанции. Работа центров была приостановлена с 1 апреля из-за эпидемии коронавируса в России.