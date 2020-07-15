Маски в челябинских магазинах обязательны для продавцов и покупателей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 15 июля, — 217-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 127-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В Челябинской области зафиксировано 9 646 случаев заражения, выздоровели 6 088 и скончались 195 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 746 369 (+6 422) случаев заражения. Вылечились 523 249 (+10 424) пациентов — 70% от заболевших. Умерли 11 770 (+156) человек — 1,6% от заразившихся.

Волну заражений притормозили

В Челябинской области, по данным на 15 июля, зафиксировано 135 заражений коронавирусом за сутки (накануне было 136). Рост числа заражений начался 3 июля (134 заразившихся) и достиг максимума — 141 случай за сутки. Сейчас ситуация стабилизировалась.

«С начала пандемии произошло 9646 случаев заражения, сейчас лечение проходят 3321 южноуралец, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли три южноуральца в возрасте от 64 до 90 лет, у всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания». Число погибших достигло 195 человек, выздоровели за сутки 97 южноуральцев.

COVID спровоцировал погром в магазине

Жительница Магнитогорска устроила дебош в одном из магазинов города. Просьба кассира надеть медицинскую маску вывела женщину из себя. Сначала она разразилась нецензурной бранью, а потом камнем разбила стекло в двери. Приехавший на сигнал «тревожной кнопки» наряд полиции задержал ковид-диссидентку уже в соседнем квартале.

Челябинские кинотеатры не откроют

Принятое на федеральном уровне разрешение возобновить работу кинотеатров с 15 июля не коснется Челябинской области. «Для всех развлекательных учреждений Южного Урала, включая кинотеатры, пока сохраняются действующие ограничения», — пояснили URA.RU в пресс-службе правительства. Там также напомнили, что Москва оставляет этот вопрос на усмотрение регионов. Те, в свою очередь, исходят из актуальной санитарно-эпидемиологической обстановки по COVID-19.

После открытия челябинских ТРК столпотворения в них не возникло Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Южноуральцы ждут результатов теста на коллективный иммунитет

Роспотребнадзор проверил коллективный иммунитет жителей области к COVID-19: результаты будут известны уже в ближайшее время. Всего кровь на антитела сдали 2700 южноуральцев — самому младшему всего год, а самому старшему — 97 лет. Добровольцы живут в Челябинске, Миассе, Магнитогорске, Чебаркуле, Южноуральске, Троицке, Копейске, а также в Сосновском, Верхнеуральском, Пластовском, Саткинском, Агаповском и Октябрьском районах. Чуть больше половины из них женщины.

Коэффициент распространения инфекции устойчиво держится в «зеленой зоне». Но для перехода ко второму этапу ослабления карантина он должен снизиться до 0,8 и продержаться на этом уровне не меньше четырех дней Скрин: официальный сайт полпреда президента в УрФО

Что ждет челябинцев на первом этапе отмены карантина

Правительство России разрешило регионам возобновить диспансеризацию взрослого населения. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Глава правительства подчеркнул, что ранняя диагностика важна при любых заболеваниях, помимо коронавируса. Также правительство до 1 мая 2021 года продлило срок бесплатного предоставления лечебным учреждениям тест-систем для выявления COVID-19.

До 26 июля в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности. URA.RU подготовило для читателей обновленный перечень запретов и разрешений.