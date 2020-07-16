Россияне, погасившие ипотеку, не могут вывести квартиры из залога

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Ранее сообщалось, что в спрос на кредиты в России вернулся к докризисным значениям. Объем обращений россиян составил 105% от показателей января 2020 года, в числе лидеров по-прежнему ипотечное кредитование, передает телеканал 360 . По мнению президента Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна, это связано с тем, что у людей появилась потребность восстановить нормальную жизнедеятельность и бизнес, пишет « Национальная служба новостей ».

Задержка с выдачей закладных в первую очередь невыгодна клиентам, считают эксперты. Так как недвижимость по документам все еще находится в залоге у банка, то владелец не может совершать сделки с ней без согласия кредитора. По оценкам специалистов, ситуация с закладными изменится только к концу года.

«Жалобы есть и на сроки переоформления залогов при рефинансировании ипотеки», — пишет РБК. В российских кредитных организациях признали, что сейчас действительно существует проблема с выдачей закладных. Банки объясняют задержки работой многофункциональных центров (МФЦ) и Росрееста. В службе государственной регистрации ответили, что каждый случай выдачи электронных закладных нужно рассматривать отдельно, однако там не уточнили о бумажном варианте документа.

Заемщикам российских банков, которые погасили ипотеку, задерживают возврат бумажных закладных на недвижимость. Некоторые жалуются, что задержки с выдачей закладных длятся больше месяца.

Клиенты банков, выплатившие ипотеку, жалуются на задержку возврата бумажных закладных на недвижимость Фото: Илья Московец © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно