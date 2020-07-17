Магнитогорский металлургический комбинат посетит глава региона Алексей Текслер Фото: Илья Московец © URA.RU

Глава области совершит визит в Магнитогорск, в регионе откроются кафе и бани, из-за жары в области гибнет урожай, на главу Миасса подали в суд, очередной медик умер от коронавируса. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 17 июля — в обзоре URA.RU:

Глава региона посетит Магнитогорск

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 17 июля приедет в Магнитогорск, где он посетит Магнитогорский металлургический комбинат. Также глава области примет участие в торжественной церемонии закладки камня в основание стелы «Город трудовой доблести».

В области снимается часть карантинных мер

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 16 июля подписал распоряжение о снятии ряда ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. В регионе смогут открыться предприятия общепита, бани, салоны красоты и аттракционы.

Из-за жары в области гибнет урожай

Засуха в Челябинской области, вызванная аномальной жарой, по данным на 16 июля нанесла ущерб на сумму свыше 1,7 млрд рублей. Уничтожены посевы на территории более 314 тысяч гектаров, и аграрии недополучат прибыль из-за гибели урожая.

Из-за жары, по данным МЧС по Челябинской области, в регионе за минувшие сутки зафиксировано 28 природных пожаров.

На мэра Миасса подали в суд

Счетная палата области подала в суд на градоначальника Миасса Григория Тонких из-за того, что он не устранил нарушения, которые допустил его предшественник.

Врач из Верхнего Уфалея скончался от коронавируса

Врач Верхнеуфалейской центральной городской больницы, в которой он проработал более 30 лет, скончался от коронавируса. По версии коллег, доктор мог заразиться инфекцией в семье. Это уже шестой медик, который умер от коронавируса в Челябинской области.