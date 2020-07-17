16 июля 2020
15 июля 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 17 июля. Открываются кафе и бани, урожай гибнет из-за жары

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, промзона, ммк, тэц, магнитогорск, город, промышленность челябинской области, магнитогорский металлургический комбинат, производство, экология
Магнитогорский металлургический комбинат посетит глава региона Алексей Текслер Фото: Илья Московец © URA.RU

Глава области совершит визит в Магнитогорск, в регионе откроются кафе и бани, из-за жары в области гибнет урожай, на главу Миасса подали в суд, очередной медик умер от коронавируса. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 17 июля — в обзоре URA.RU:

Глава региона посетит Магнитогорск

  • Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 17 июля приедет в Магнитогорск, где он посетит Магнитогорский металлургический комбинат. Также глава области примет участие в торжественной церемонии закладки камня в основание стелы «Город трудовой доблести».

В области снимается часть карантинных мер

  • Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 16 июля подписал распоряжение о снятии ряда ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. В регионе смогут открыться предприятия общепита, бани, салоны красоты и аттракционы.

Из-за жары в области гибнет урожай

На мэра Миасса подали в суд

Врач из Верхнего Уфалея скончался от коронавируса

  • Врач Верхнеуфалейской центральной городской больницы, в которой он проработал более 30 лет, скончался от коронавируса. По версии коллег, доктор мог заразиться инфекцией в семье. Это уже шестой медик, который умер от коронавируса в Челябинской области.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «Челябинск» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Экономика Происшествия Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...