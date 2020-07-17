16 июля 2020
15 июля 2020

В Пермском крае выявлен резкий рост числа заразившихся COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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Лаборатория Роспотребнадзора Свердловской области. Екатеринбург, биологическая опасность, вирус
Количество зараженных коронавирусом растет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае — резкий рост числа заразившихся коронавирусом. За прошедшие сутки выявлено 98 новых случаев инфицирования, сообщает министерство здравоохранения Пермского края. Общее число инфицированных в крае достигло 4803. Вылечилось от коронавируса за сутки 98 пациентов. Общее число выздоровевших составило 3790.

«В Пермском крае выявлено 98 новых случаев заражения COVID-19: 34 человека проходят лечение в больницах, 64 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей», — информирует краевой минздрав.

Коэффициент распространения болезни — 1,3 (на 16 июля — 1,2). Прирост заболевших впервые за неделю составил 2,1%. Ранее в минздраве назвали причину резкого числа заразившихся, обвинив в распространении коронавируса пермяков.

По информации министерства, с началом летнего периода, люди стали активно переезжать между городами, встречаться с родственниками, общаться с друзьями, а в жаркую погоду — посещать пляжи. Правила противоэпидемической безопасности при этом ими не соблюдаются.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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