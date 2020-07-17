В Пермском крае выявлен резкий рост числа заразившихся COVID-19

Количество зараженных коронавирусом растет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае — резкий рост числа заразившихся коронавирусом. За прошедшие сутки выявлено 98 новых случаев инфицирования, сообщает министерство здравоохранения Пермского края. Общее число инфицированных в крае достигло 4803. Вылечилось от коронавируса за сутки 98 пациентов. Общее число выздоровевших составило 3790.

«В Пермском крае выявлено 98 новых случаев заражения COVID-19: 34 человека проходят лечение в больницах, 64 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей», — информирует краевой минздрав.

Коэффициент распространения болезни — 1,3 (на 16 июля — 1,2). Прирост заболевших впервые за неделю составил 2,1%. Ранее в минздраве назвали причину резкого числа заразившихся, обвинив в распространении коронавируса пермяков.

По информации министерства, с началом летнего периода, люди стали активно переезжать между городами, встречаться с родственниками, общаться с друзьями, а в жаркую погоду — посещать пляжи. Правила противоэпидемической безопасности при этом ими не соблюдаются.