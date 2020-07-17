Российским пенсионерам дали возможность получить рассрочку на выплату долгов по кредитам, по которым приняты судебные решения. Соответствующий закон одобрили депутаты Госдумы РФ.
«Положения закона будут применяться к исполнительным документам, которые поступят к приставам до 1 октября 2020 года», — приводит
Помимо этого, чтобы получить рассрочку, пенсия должника не должна превышать двух минимальных размеров оплаты труда. Также на возможность выплаты долга частями могут рассчитывать только те пенсионеры, у которых пенсия является единственным источником дохода.
В случае, если все условия были соблюдены, пенсионер-должник вправе подать заявление на отсрочку платежа и погашать долг по кредиту ежемесячно. Начать выплачивать долг можно будет со следующего после подачи заявления и до 1 июня 2022 года. При этом судебные приставы снимут арест с имущества пенсионера.
По данным издания, принудительные меры по взысканию долгов применены к 1,6 миллиона пенсионеров. Их общий долг банкам превышает сумму в 332 миллиарда рублей.
Ранее законопроект одобрили в Совете Федерации. Кроме пенсионеров сенаторы предложили ввести рассрочку для бизнеса, признанного пострадавшим от пандемии коронавируса. Согласно предложенному документу, предприниматели с долгами до 15 миллионов рублей, смогут воспользоваться рассрочкой на срок до года.
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