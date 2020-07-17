Пенсионеры могут получить рассрочку до 1 июня 2022 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Российским пенсионерам дали возможность получить рассрочку на выплату долгов по кредитам, по которым приняты судебные решения. Соответствующий закон одобрили депутаты Госдумы РФ.

«Положения закона будут применяться к исполнительным документам, которые поступят к приставам до 1 октября 2020 года», — приводит Life выдержки из принятого документа. При этом отсрочка возможна только для взыскиваемых приставами средств и не распространяется на налоги и долги по ЖКХ.

Помимо этого, чтобы получить рассрочку, пенсия должника не должна превышать двух минимальных размеров оплаты труда. Также на возможность выплаты долга частями могут рассчитывать только те пенсионеры, у которых пенсия является единственным источником дохода.

В случае, если все условия были соблюдены, пенсионер-должник вправе подать заявление на отсрочку платежа и погашать долг по кредиту ежемесячно. Начать выплачивать долг можно будет со следующего после подачи заявления и до 1 июня 2022 года. При этом судебные приставы снимут арест с имущества пенсионера.

По данным издания, принудительные меры по взысканию долгов применены к 1,6 миллиона пенсионеров. Их общий долг банкам превышает сумму в 332 миллиарда рублей.

Ранее законопроект одобрили в Совете Федерации. Кроме пенсионеров сенаторы предложили ввести рассрочку для бизнеса, признанного пострадавшим от пандемии коронавируса. Согласно предложенному документу, предприниматели с долгами до 15 миллионов рублей, смогут воспользоваться рассрочкой на срок до года.

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