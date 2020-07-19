18 июля 2020
17 июля 2020

Из-за лесных пожаров в Челябинской области закроют дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению лесных пожаров и сельскохозяйственных палов. Челябинск, пожарный, пожар, огонь
В тушении пожара задействованы 162 человека и 42 единицы техники (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На территории Тургоякского участкового лесничества в Челябинской области горит лес площадью около 90 гектаров. Как сообщили URA.RU в главном управлении лесами региона, сегодня перекроют все ключевые дороги.

«Тушение затруднено по причине тяжелых погодных условий, кроме того, горит в скалистой местности. Задействованы работники лесного хозяйства: Сосновского, Чебаркульского, Пластовского, Саткинского, Златоустовского ЛПС, арендаторы лесных участков, сотрудники МЧС России по Челябинской области. С сегодняшнего дня перекроют все ключевые дороги», — заявил URA.RU начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров.

Всех отдыхающих на озере Тургояк попросят покинуть территорию, добавил Лавров. Он отметил, что в тушении принимают участие 162 человека и 42 единицы техники. По его словам, несмотря на сложные условия, ситуация находится под контролем. В Тургоякском лесничестве введен режим ЧС, подчеркнул Лавров.

Ранее URA.RU сообщало, что туристов, отдыхающих на озере Тургояк в неприспособленных для этого местах, должны будут покинуть место отдыха. Мэр Миасса Григорий Тонких сообщал, что это не коснется тех, кто отдыхает на цивилизованных пляжах и внутри баз отдыха, так как там есть противопожарное оборудование.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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