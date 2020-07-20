Свердловский губернатор спасает скандальный фестиваль

Скандальный арт-объект появился год назад Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержит проект STENOGRAFFIA, из-за которого год назад в Екатеринбурге разгорелся скандал. О решении глава региона написал на своей страничке Instagram.

«В Екатеринбурге на протяжении 11 лет существует один из крупнейших в России фестивалей уличного искусства STENOGRAFFIA. Во многом благодаря нему город приобрел статус столицы стрит-арта в России», — подчеркнул Куйвашев. Он добавил, что это позволяет уральскому городу попадать в мировую информационную повестку. «В этом году ожидалась очередная STENOGRAFFIA. Но, к сожалению, ребята проиграли аукцион на проведение фестиваля», — напомнил губернатор. Он заявил, что намерен поддержать проект, который улучшает окружающее пространство, делает его дружелюбным и сплачивает людей. Куйвашев уточнил, что команда организаторов в настоящий момент «завершает переговоры с финансовыми партнерами».

В начале июля 2019 года во время проведения фестиваля «Стенограффия» на площади в Екатеринбурге появился «Супрематический крест» Покраса Лампаса, который вызвал возмущение верующих. 19 июля арт-объект коммунальщики по ошибке частично закатали в асфальт. Автор работы пообещал приехать, чтобы восстановить рисунок. Но протесты и угрозы православных активистов помешали планам художника.