19 июля 2020

Свердловский губернатор спасает скандальный фестиваль

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, площадь первой пятилетки, покрас лампас, супрематический крест
Скандальный арт-объект появился год назад Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержит проект STENOGRAFFIA, из-за которого год назад в Екатеринбурге разгорелся скандал. О решении глава региона написал на своей страничке Instagram.

«В Екатеринбурге на протяжении 11 лет существует один из крупнейших в России фестивалей уличного искусства STENOGRAFFIA. Во многом благодаря нему город приобрел статус столицы стрит-арта в России», — подчеркнул Куйвашев. Он добавил, что это позволяет уральскому городу попадать в мировую информационную повестку. «В этом году ожидалась очередная STENOGRAFFIA. Но, к сожалению, ребята проиграли аукцион на проведение фестиваля», — напомнил губернатор. Он заявил, что намерен поддержать проект, который улучшает окружающее пространство, делает его дружелюбным и сплачивает людей. Куйвашев уточнил, что команда организаторов в настоящий момент «завершает переговоры с финансовыми партнерами».

В начале июля 2019 года во время проведения фестиваля «Стенограффия» на площади в Екатеринбурге появился «Супрематический крест» Покраса Лампаса, который вызвал возмущение верующих. 19 июля арт-объект коммунальщики по ошибке частично закатали в асфальт. Автор работы пообещал приехать, чтобы восстановить рисунок. Но протесты и угрозы православных активистов помешали планам художника.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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