20 июля 2020

Шеф-редактор уральского интернет-издания покидает свой пост

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция партии Яблоко в Екатеринбурге, колезев дмитрий
Дмитрий Колезев планирует работать в собственном издании It’s My City Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Шеф-редактор информационного агентства Znak.com Дмитрий Колезев покинул свой пост. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Я принял важное и очень непростое для себя решение: с 1 августа я ухожу с поста шеф-редактора Znak.com. Это не связано с какими-либо конфликтами. Это просто следствие моего желания заняться чем-то другим — желания, которое вызревало последние месяцы», — написал Колезев. Он добавил, что планирует работать в собственном проекте It’s My City. «Все это в надежде, что мои личная энергия и участие смогут постепенно превратить It’s My City в нечто более значительное и прибыльное», — добавил журналист.

Колезев работал в Znak.com с момента создания — с 2012 года. Теперь шеф-редактором издания будет его бывший заместитель Мария Плюснина. Мария сообщила URA.RU, что пока не готова комментировать свое назначение и изменения в информационной политике сайта.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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